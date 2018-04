Fietsend langs ‘voormalig klooster Yesse’

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 9 mei organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht door Hunze en Aa en langs landerijen van klooster Yesse.

Klooster Yesse (1215 – 1594) bezat ruim 3400 hectare grond. Een deel lag rondom het kloostercomplex zelf en reikte van de oude Hunze tot aan het Hoornse Diep en van de stad Groningen tot in het hart van Haren. De tocht gaat langs de randen van dit kloostergebied, door sterk wisselende landschappen met archeologische sporen, langs oude en nieuwe natuur en langs vele memorabele plekken. De tocht geeft deelnemers een goede indruk van de betekenis van klooster Yesse voor met name dit gedeelte van het oude Gorecht.

Het voormalige klooster is het decor van de roman ‘Verborgen erfenis van klooster Yesse‘, geschreven door Hein Bloemink. De roman speelt zich deels af in het Haren van 1589 en 2016. Spanning en intrige. Wie het boek leest herkent veel locaties. De roman is sinds 2017 te koop in de lokale boekhandels of via alle internetwinkels.

Locatie: Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Essen 7, 9751 NB Haren

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur.

Deze fietstocht is circa 31 kilometer lang

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.