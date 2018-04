Fietsgroep beklijft en gaat tweede seizoen in mét sponsors

Door: Redactie

Vorig jaar zijn zes enthousiaste racefietsers begonnen met fietstochten van 70 kilometer op de vrijdagmiddag om aansluitend wat te drinken in café de Zaak.

Deze combinatie van samen fietsen met een gezellige nazit in Café de Zaak is een succes gebleken. De fietsgroep is snel gegroeid naar 20 fietsers op de vrijdagmiddag.

De naam TGIF (Thank God Its Friday) van deze groep is toepasselijk. Men heeft inmiddels een eigen fietstenue. Sponsoren: Café de Zaak, PJ Brouwer meubelmakerij, aXiair, Jeroen de Grijs assurantiën en hypotheken en RBL.