Fietstocht om de Hunze te ontdekken

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 14 juli organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht met het thema: de ontdekking van de Hunze.

De stad Groningen heeft water nodig maar streed er ook steeds tegen. Tegen water vanuit het hoger gelegen Drenthe en tegen water vanuit de zee. De rivier De Hunze stroomde ooit door Drents moerasgebied en Gronings wierdenlandschap en speelde een grote rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Groningen. Grote stukken zijn in de loop der jaren gekanaliseerd door de scheepsvaart. Midden in het bedrijventerrein in zuidoost Groningen is nog een klein, maar bijzonder stukje over dat er nog net zo uitziet als honderd jaar geleden.

Gidsen vertellen u over het verleden, heden en de mogelijke toekomst van dit mooie natuurgebied.

Op zoek naar de ontbrekende schakel: We maken de verbinding tussen het Zuidlaardermeergebied en het Reitdiepgebied.

Van beginpunt tot eindpunt is deze tocht circa 17 kilometer.

Locatie: Waterhuizen; Fietsknooppunt 78, Waterhuizerweg in Haren (begin polderpad)

Tijd: 11.00 – 16.00 uur.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.