Film- en doe-dag voor kinderen in Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

Kinderen met belangstelling voor beeld, geluid en filmen komen aan hun trekken op zondag 28 januari 2018 in de Biotoop. Studenten van de Hanzehogeschool (Event Management) organiseren samen met het bedrijf Big Pixel en Vleugel F een dag waar kinderen kunnen kijken naar alles wat te maken heeft met film en animatie.

De entree bedraagt 6,50, dat is inclusief popcorn en ranja. Ze kunnen meedoen aan activiteiten en workshops, maar ook kijken naar de bekroonde animatiefilm Polska Warrior, die in de Biotoop zelf is vervaardigd door Big Pixel.

Datum: 28 januari van 13.00-17.00 uur