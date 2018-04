Filmavond tijdens Alzheimercafé Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 2 mei wordt in het Alzheimer Café Haren de film ‘Vergeet me niet’ vertoond. De film vertelt het verhaal van Gretel. Zij lijdt aan Alzheimer. Haar zoon David keert voor enkele weken terug naar zijn ouderlijk huis om zijn vader bij te staan bij haar verzorging en maakt een portret van zijn moeder. Hij documenteert haar gestage verval, maar vertelt ook het verhaal van haar turbulente verleden als activiste voor vrouwenrechten en vrije liefde in de woelige jaren ’60. Het contrast met haar huidige situatie is scherp.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.

Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden zijn van harte welkom in het Grand Café van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.