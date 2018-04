Flinke kraak met diefstal sportcentrum Scharlakenhof

Door: Redactie

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven hun slag geslagen in (en vooral op) het gebouw van Sportcentrum en zwembad Scharlakenhof aan de Geertsemaweg in Haren.

De dieven hebben naar verluidt ongeveer zestig rollen dakbedekking van het dak van het zwembad weggenomen. Verder hebben ze een bijgebouw van het zwembad opengebroken en daar is een voorraad o.a. dranken ontvreemd en een elektrisch apparaat. Nadere informatie volgt. In de sporthal is ook ingebroken en daar werden een steiger en een elektrisch apparaat weggenomen.

Zondag was er een druk evenement en tot 21.30 uur waren er nog mensen in het gebouw. De inbraak moet hebben plaatsgevonden na die tijd.

Heeft u verdachte dingen gezien? Bel de politie op 0900-8844.