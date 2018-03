Formido is nu Kluswijs en méér…vanaf 30 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Na een flinke verbouwing is het dan zover. De voormalig Formido aan de Felland Noord in Haren is omgebouwd naar een volwaardige moderne KlusWijs bouwmarkt in combinatie met KW Wonen, een shop-in-shop met alles op het gebied van woninginrichting.

De metamorfose

Arnold Venema vertelt: “Het was een hele kluif, we hebben hard gewerkt, maar het is gelukt! We zijn bijzonder blij met het eindresultaat. Het is een schitterende bouwmarkt geworden en de combinatie met KW Wonen werpt nu al haar vruchten af”. De metamorfose van de bouwmarkt is groot. De winkel heeft haar hoge stellingen verlaagd naar 170 cm hoge stellingen, waarbij het overzicht van de winkel sterk verbeterd is. Tevens heeft de woonafdeling onder de naam KW Wonen een prominente plaats gekregen, waardoor het geheel overzichtelijk, sfeervol en vrouwvriendelijk is geworden, zonder concessies te hoeven doen aan de compleetheid van het assortiment. Sterker nog…… het assortiment is verder verdiept en uitgebreid!

KW Wonen

Joke Berkhoudt vervolgt: “De woonafdeling is voor ons een schitterende aanvulling op de bouwmarkt. We hebben daarvoor een styliste aangenomen. Zwaniek Jansen zal de verantwoordelijkheid krijgen over KW Wonen.” De woonafdeling voorziet in diverse maatwerkassortimenten, zoals behang, gordijnen, vloeren en vloerbedekking, schuifdeurkasten, deuren, shutters, kleinmeubelen en woonaccessoires. De toevoeging van de woonafdeling in de combinatie met de klussendienst resulteert in het feit dat de volledige klus van A tot Z verzorgt kan worden, van inmeten tot montage. Daarnaast behoort een afspraak op locatie van de styliste tot de mogelijkheden voor een goed en gedegen advies van uw woning of bedrijfspand. “De eerste klant heeft zich hiervoor al gemeld, terwijl de inrichting van KW Wonen nog niet is afgerond en daar zijn we natuurlijk superblij mee!” aldus een trotse Joke.

De feestelijke opening

De heropening zal vanaf (goede) vrijdag 30 maart gevierd worden, daarna zullen ook de zaterdag en 2e Paasdag in het teken staan van leuke acties en spectaculaire kortingen. Voor dat het feest losbarst zal de bouwmarkt op donderdag 29 maart één dag gesloten zijn om alles tot in de puntjes klaar te maken voor de feestelijke opening. Er zal veel te doen zijn in en rondom de winkel, houdt u daarom de brievenbus in de gaten. De openingsfolder valt binnenkort op uw deurmat, of bekijkt u hem anders online! “Nu de verbouwing is afgerond kunnen we ons weer volop storten op de verkoop en het advies aan onze klanten”, gaat Arnold verder. “KlusWijs sluit perfect aan bij ons DNA. Mensen maken het verschil is namelijk het credo van de formule en daar zijn ook wij steevast van overtuigd.”