Fotowedstrijd Nienoord

Nieuws:

Door: Redactie

Wilt u meedoen aan een fotowedstrijd? Dan kan tijdens de Koetsentocht op 27 mei. Dan rijden deelnemers in authentieke kledij in koetsen door de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast.

De fotowedstrijd heeft als thema ‘In de koets’ en staat open voor iedereen. U kunt maximaal twee eigen (digitale) fotobestanden mailen naar: secretariaat@museumnienoord.nl

Vergeet niet uw persoonsgegevens, en de locatie waar de foto’s zijn gemaakt, te vermelden. Voorwaarde is dat de foto’s het thema ‘In de koets’ uitdrukken. De originele foto mag in beperkte mate bewerkt zijn en geen kader, signatuur of andere toevoegingen hebben. Het moet een jpeg/jpg-bestand zijn. Uiterste inzenddatum is zaterdag 16 juni 2018.

De jury bestaat uit regionale (foto)journalisten. Inzenders van de drie fraaiste foto’s kunnen een leuke prijs verwachten. Zij zien ook hun foto met naamsvermelding geprint in een fotoboek. Dat boek is later te koop in de winkel van Museum Nienoord. De belangeloos ingezonden foto’s blijven eigendom van het museum en kunnen met naamsvermelding in genoemd fotoboek worden afgedrukt. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Een flyer met informatie over de koetsentocht, zoals de route, is verkrijgbaar in Museum Nienoord, geopend dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur.