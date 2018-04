Fractie 50PLUS wil Haren zelfstandig houden

Nieuws:

Door: Redactie

Dagblad van het Noorden meldt vandaag, dat de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gaat stemmen om Haren te laten fuseren met Groningen en Ten Boer. De fractie telt vier zetels.

De partij vindt dat Haren niet tegen haar wil mag worden ingelijfd door Groningen. Men ziet, zo meldt men in het Dagblad, Haren als een mooie landelijke gemeente tussen Groningen en Assen. Als er op termijn schaalvergroting nodig is, ziet men eerder heil in een fusie van Haren met Tynaarlo.

Dinsdag 17 april rond 18.30 uur begint de Tweede Kamer met de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.