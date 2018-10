Fred de Raden onderneemt met idealen, met vallen en opstaan

Nieuws:

Door: Redactie

Onlangs kwam Fred de Raden tot de conclusie, dat zijn project ‘Betrouwbaar Ondernemen’ niet van de grond zal komen, zoals hij het voor ogen had. Een ander project, Stichting Tuingeluk in Haren, is volgens hem wél een groot succes geworden.

Niet gelukt

De stichting ‘Betrouwbaar en Persoonlijk Ondernemen’ maakte het zichzelf niet gemakkelijk. Bedenker en oprichter Fred de Raden wilde een keurmerk voor bedrijven met hoogstaande kernwaarden, zoals integriteit, positiviteit en betrouwbaarheid in woord en daad. “Vaak gaat het mis in de relatie ‘leverancier-klant’, doordat bedrijven niet prettig zaken doen”, zegt De

Raden. Hij denkt dat dit gedrag is te herleiden naar kernwaarden. “Als bedrijven eerst aan zichzelf denken en dan pas aan de klant, dan is het niet goed.” Hij kreeg bijval van een hele rij wetenschappers en andere deskundigen, waaronder een oud-rechter. Er worden beproefde methoden gebruikt (Excelleren in emotionele klantbeleving) en databases (State of Customer Experience). En zeer ambitieus concept.



Harense deelnemers

Ook veel Harense ondernemers zagen heil in het keurmerk Betrouwbaar Ondernemen en vroegen de selectieprocedure aan. Die was erg streng en bewerkelijk. Kandidaten werden geïnterviewd, er werd internet-onderzoek gedaan en er werd een panel van 50 consumenten en 50 mede-ondernemers ondervraagd. Uiteindelijk kregen ongeveer dertig deelnemers een certificaat, dat werd uitgereikt door een bekende TV-persoonlijkheid (Leo Feijen). “We hadden gerekend op 100 deelnemers, de respons viel tegen”, zegt De Raden. Deelnemers betalen per jaar 525,00 euro om op de lijst te staan. Het was de bedoeling dat de lijst flink werd gepromoot in de media, maar daar is het niet van gekomen. Er is wel een brochure gedrukt in een oplage van 80.000, maar die zijn niet allemaal verspreid, zoals de bedoeling was. Binnenkort wordt Haren alsnog verspreid. De Raden: “Zoals het nu gaat zal het ons niet lukken. Ik zoek dus iemand die het concept met ons wil voortzetten, want binnen het bestuur geloven we dat het tijd nodig heeft én een goede promotor.”

Wél een succes

De Raden’s Stichting Tuingeluk heeft ook al zo’n hoge maatschappelijke standaard, maar is veel eenvoudiger. “Er zijn veel mensen die leven onder de armoedegrens, die hun tuin niet meer kunnen onderhouden. In onze stichting werken zes vrijwilligers om dat werk te doen. We hebben nu al 65 tuinen in onderhoud, het is heel hard werken met heel weinig geld. We komen situaties tegen die me raken. Laatst moesten we een afgewaaide tak van een kastanjeboom weghalen. De bewoner wilde de kastanjes beslist houden om op te eten.” De Raden zegt dat de stichting het werk nauwelijks aankan.

Drijfveer

Twee projecten uit één brein ontsproten. Eén daarvan is een succes, het andere (nog) niet. Fred de Raden zegt tegenslagen in zijn leven te hebben gehad, maar die kon hij overwinnen door zich in te zetten voor andere mensen. “Mijn drijfveer: iets betekenen voor mensen.” Zijn inkomen moet komen uit zijn werk als coach en bedrijfskundige (www.andekraft.nl). De stichtingen leveren hem vrijwel geen geld op, maar wél erg veel voldoening.