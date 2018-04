G-voetballers Gorecht op pad voor collecte

Door: Redactie

Deze week gaat de landelijke collecteweek van het Fonds Gehandicapten Sport van start. Deze instantie zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.

Astrid van der Steeg van vv Gorecht: “Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het sporten is voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking daarom zet Vv Gorecht zich in om te gaan collecteren. U kunt ons onder andere tegen komen op vrijdagmiddag tijdens de markt op het Raadhuisplein en op zaterdagochtend bij de Jumbo’s in Haren en door de week bij u aan de deur.

Uiteraard kunt u ook voor informatie bij ons terecht over het aangepast voetballen.”

https://www.vvgorecht.nl/g-voetbal