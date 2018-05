Ga 19 mei mee op pad en ontdek de geheimen van het Quintusbos

Door: Redactie

Het Quintusbos in Glimmen herbergt waarschijnlijk meer schatten dan je vooraf zou denken. Het is geen groot landgoed maar de omvang zegt lang niet alles! Er is namelijk veel boeiends over het Quintusbos te vermelden. Je kunt het allemaal ontdekken tijdens de water & natuur wandelexcursie die georganiseerd wordt door Nationaal Park Drentsche Aa in samenwerking met Staatsbosbeheer en Waterbedrijf Groningen

Buitenplaats en eendenkooi

Wist je bijvoorbeeld dat in dit landgoed – dat eerder ook bij het landhuis “Huis te Glimmen” hoorde – zich de langste oprijlaan van heel Groningen bevindt? Hij is ruim 1000 meter lang! Het landhuis en landgoed zijn tegenwoordig van elkaar losgekoppeld. Het landhuis is privébezit, terwijl het landgoed grotendeels in eigendom is van Staatsbosbeheer die het ook al decennia onderhoudt. Vanuit het noorden (de stad) is dit het eerste bos dat je tegenkomt. Daarom is het landgoed ook bij de Stadjers erg in trek. Wil je meer verhalen over het Quintusbos horen ga dan mee met de wandelexcursie op zaterdag 20 mei. Je ziet en hoort dan meer over de historie van het gebied: van eendenkooi naar eiken op rabatten, maar je ontdekt ook hoe het gebied onderdeel uitmaakt van ons dagelijks drinkwater.



Quintusbos en drinkwater

Al van oudsher halen we ons dagelijkse drinkwater ‘gewoon’ uit de natuur. Iets om trots op te zijn, nietwaar?! Ook het Landgoed Huis te Glimmen (Quintusbos) in Glimmen is sinds jaar en dag een natuurlijke bron van drinkwater en onderdeel van één van de Groningse waterwingebieden. Best bijzonder, als je bedenkt dat niet elke soort ondergrond en grondwater geschikt is als bron voor ons drinkwater. Door met deze wandelexcursie van Staatsbosbeheer & Waterbedrijf Groningen mee op pad te gaan in dit bosrijke natuur én waterwingebied ervaar je hoe hecht de relatie tussen water(winning) en natuur(beheer) is, ontdek je tot welke prachtige natuur die zorg voor water en natuur kan leiden én waar het drinkwater – van bron tot tap – vandaan komt.

Zaterdag 19 mei: water & natuur wandelexcursie

De water & natuur wandelexcursie is op zaterdag 19 mei, van 09:30 tot circa 12:00 uur. Locatie: Oosterbroekweg in Glimmen, parkeren bij Speelweide Quintusbos. Deelname is gratis. Na afloop van de excursie kan/mag u een vrijwillige bijdrage geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Vooraf aanmelden bij de boswachter kan door een mail te sturen aan l.wolf@staatsbosbeheer.nl