Gaan Harense raadsleden straks naar Groninger gemeenteraad? Verkiezingen op 21 november.

Door: Redactie

Welke Harense raadsleden willen naar stad? Het is nog niet 100% zeker, maar alles wijst erop dat Haren per 1 januari 2019 bij de gemeente Groningen hoort. Wat gaat er gebeuren met de Harense leden van de gemeenteraad, die zich zo intensief hebben ingezet voor Haren? Wie stelt zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november? Een rondje langs de fracties levert het volgende beeld op:

GVH: Toekomst van de partij ongewis, zolang de fusie nog niet 100% zeker is.

D66: Niemand van de Harense fractie stelt zich kandidaat voor Groningen. Er zijn wel Harense Democraten die zich kandidaat stellen, zoals Menno Visser en Sander Claassen. De laatste zou ook lijsttrekker in Haren worden, mocht Haren toch zelfstandig blijven.

GroenLinks: Hans Sietsma hoopt op de verkiesbare plaats te komen. Leden beslissen 19 juli over de Groningse lijst.

VVD: Ietje Jacobs stelt zich kandidaat. Op 15 juni is bekend op welke positie zij staat.

CDA: Jacob Boonstra wil nog niet zeggen of hij zich kandidaat stelt. Begin juli maakt zijn partij de kieslijst pas bekend.

PvdA: Lammie Schuiling stelt zich kandidaat voor de Groningse raad. Ton Sprenger stapt na acht jaar uit de raad.

ChristenUnie: Geen informatie ontvangen in ons vragenrondje.