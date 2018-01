Gallid el Baroudi nieuwe hoofdtrainer vv Haren

Door: Redactie

De sollicitatiecommissie van vv Haren laat weten dat men voor het seizoen 2018-2019 Gallid el Baroudi uit Groningen heeft aangesteld als hoofdtrainer, die daarmee Cor Meijer opvolgt.

Gallid is momenteel met zijn tweede seizoen bezig als trainer van 4e-klasser vv Gruno, waar hij op dit moment met z’n elftal op een 2e plaats staat. Een prachtig duel is natuurlijk de wedstrijd tussen vv Haren en vv Gruno op zondag 1 april op Sportpark de Koepel in Haren.

Als trainer is Gallid actief geweest bij Gruno, vv Bedum en zvv Winsum (Futsal trainer). Als voetballer heeft hij zelf gespeeld bij vv Gruno, FC Groningen, SC Cambuur, Oranje Nassau.