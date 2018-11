Wat gebeurt er als u stemt op een Harense kandidaat voor de Groninger gemeenteraad?

Door: Redactie

Als u vindt dat het Harense geluid moet klinken in de Groninger gemeenteraad, kunt u het beste stemmen op een kandidaat uit de gemeente Haren. U geeft dan een voorkeursstem, die de kans aanmerkelijk vergroot dat de Harense kandidaat ook echt in de raad komt. Als de kandidaat de raad niet haalt, telt uw stem gewoon mee voor de gekozen partij. Een stem op een Harense kandidaat is dus nooit een verloren stem.

Haren de Krant besteedt alleen aandacht aan Harense kandidaten (vorige maand twee pagina’s in de krant en ook online) omdat hiermee het Harense belang wordt gediend. Voor de beeldvorming is het goed te weten, dat een Harense kandidaat met 6-700 voorkeursstemmen als zeer kansrijk wordt voor een zetel in de Groninger raad.

Op donderdag 15 november is er in het gemeentehuis van Haren een verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haren – Groningen – Ten Boer ter promotie van de herindeling.

Het debat begint om 19.45 uur. Gastheer is burgemeester Pieter van Veen van Haren, debatleider is Wouter Heijne. Thema’s zijn ‘Visie op wonen en groen in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren’, ‘Behouden identiteit en leefbaarheid van de dorpen’ en ‘Kijk op de lokale economie’. Alle 13 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn uitgenodigd, de partijen in de gemeenteraad van Haren doen in ieder geval mee, meestal met een bekende plaatsgenoot als debater. Het debat, georganiseerd door Politiek Overleg Haren, is live te volgen op www.raadsnetharen.nl.