Gedenkbord omgekomen vliegers Paterswoldsemeer, er is nog 1.800 nodig

Door: Redactie

Initiatiefnemer Dirk Munk is er nog niet gerust op. Hij startte een crowdfunding-actie om ongeveer 3.000 euro bijeen te krijgen voor een waardig gedenkbord langs de Hoornsedijk. Hij heeft nog 1.800 nodig en hoopt dat bedrijven of particulieren over de brug komen om dit mogelijk te maken. “Zoiets moet in Haren toch geen probleem zijn, zou je denken”, zegt Munk. “Er wonen mensen met historisch besef, die daar wel iets voor willen doneren.

Wat gebeurde er?

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 augustus 1941 voerde de Engelse RAF een afleidings-bombardement uit op de Duitse stad Bremen. Een Handley Page Hampden AE185 bommenwerper was om 22.55 uur opgestegen van de basis Swinderby in Lincolnshire om naar Bremen te vliegen. De vlucht eindigde echter toen het vliegtuig in het Paterswoldsemeer stortte. Aan boord waren vier bemanningsleden: de piloot Pilot Officer Eric Cyril Maskell (19), de Canadese navigator Pilot Officer Henry Law (26), en twee boordschutters, Flight Sergeant Peter Francis Barclay Orwin (19), en Sergeant George Albert Cowell (21). Nabestaanden hebben laten weten erg blij te zijn met een eventuele gedenkplaat.

Met het monument wil Dirk Munk informatie geven over beide partijen in deze oorlog, dus staat er ook informatie over de Duitse betrokkene, Ludwich Becker. “Het wordt tijd dat we beide kanten van het verhaal gedenken”, meent Munk.

Voor het monument, een informatiebord, zal in het totaal rond 3.000 euro nodig zijn. Munk zoekt nu sponsoren die hieraan een eenmalige bijdrage willen leveren.

Wilt u geld storten, doe dat dan op rekening NL25 ABNA 0252 5309 77 ten name van “bommenwerper gedenkteken”. Zet er ‘anoniem’ bij als u nergens als sponsor vermeld wilt worden. Contact met de initiatiefnemer kan via munk@home.nl