Gedicht door Arjen Boswijk: Hoe Hermans verdween uit Haren

Door: Redactie

Er is niets meer, geen relikwie

te zien van de tijd

dat de schrijver hier woonde

in de rietgedekte Lindenhof in Haren

en ook de ziel van de auteur

is langzaam verdwenen

Goed, een besneeuwd rieten dak

en krokussen in de imposante tuin,

maar geen flamboyante

roomkleurige Morgan op de oprijlaan

Hermans verdween in sacrale schemering

na zes jaren Haren richting mondain Parijs

In Groningen gebrouilleerd

met alle professoren als aureool

van universitair verraad

en niets in dit huis heeft nog

met de penscherpe schrijver te maken

alles is niet meer zoals het was geweest

alleen het huis staat er nog

als literaire herinnering

Arjen Boswijk