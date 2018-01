Gedicht over Haren door Arjen Boswijk

Nieuws:

Door: Redactie

Terugkijken in Haren

Een pad kronkelt in een boomwal

oude hoge bomen vertellen niets

maar wie luistert naar de wind weet

dat hier ooit een borg stond

De verdwenen Mikkelhorst

met slotgracht en resten houtwallen

en langgerekte vijvers vol vers groen

op deze opgestuwde zandwal

uit de laatste ijstijd

Het was zei men een statig huis

met stenen leeuw maar wat rest

wordt nu nog weergegeven

door hedendaagse kunstenaars:

Een omgevallen stoel van brons

blijft liggen naast een verdwenen voetbal

en een Caltex olieblik

waar ooit de borg stond hier

in het Haren van verleden tijd

Arjen Boswijk, januari 2018

Heeft u ook mooie gedichten geschreven over Haren? Stuur ze aan: gedicht@harendekrant.nl. We publiceren ze graag op website of krant.