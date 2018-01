Gedicht met mijmeringen over Haren

Nieuws:

Arjen Boswijk

We ontvingen het bijgaande gedicht van Arjen Boswijk, Haren.

Een hoge rug in het landschap

Haren is een hoge rug

in het oude landschap

een laatste uitloper

van de Drentse Hondsrug

Haren, ooit cadeau geschonken

door een Duitse keizer-

Heinrich de derde- aan

bisschop Bernold van Utrecht

Tramwachthuisjes herinneren

aan de paardentram naar Glimmen

maar de trams verdwenen

met de paarden over de laatste rails

Een discutabel feestje zette

Haren op de landelijke kaart

en ook de plaatselijke politiek doet

tot op heden van zich spreken

Tot slot de kerk van Nicolaas

romaans met grote ronde kogels

in de toren waar Bommen Berend

schuilend een bordje zuurkool verloor

Haren is een hoge rug

in het Groninger landschap

roerig in het verleden

tot op heden

Arjen Boswijk

www.arjenboswijk.nl