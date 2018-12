Gedupeerden bodemdaling Oosterhaar overleggen met elkaar over stappen

Door: Redactie

Vrijdag 7 december is er een bijeenkomst van bewoners van Oosterhaar, die in de buurt van de nieuwe fietserstunnel onder de spoorlijn wonen. In Haren de Krant stond vorige maand een verhaal over de schades aan woningen door bodemdaling. Gedupeerden wijten dit aan de bemaling, waardoor het grondwaterpeil lager is dan anders.

Het gaat om kleine en iets grotere schades. Aannemer Reimert zegt uit eigen onderzoek te weten, dat de schade geen gevolg kan zijn van het bemalen. Men verwijst naar de droogte van de afgelopen zomer. Veengrond daalt bij droogte. Hoofdaannemer ProRail onderschrijft de lezing van Reimert. De gemeente Haren zegt geen partij te zijn in deze kwestie.

Bewoners willen nu met elkaar overleggen hoe zij hun schade het beste kunnen verhalen en op wie. Haren de Krant zal in december een vervolgartikel publiceren over dit onderwerp.