Geen nieuwe supermarkt op locatie Aldi (Jachtlaan)

Nieuws:

Door: Redactie

Als supermarkt Aldi rond 2020 eenmaal is verhuisd naar het Raadhuisplein, zal de lege locatie niet worden ingevuld met een supermarkt. De gemeente Haren zegt, dat dit niet mogelijk is met het oog op het laden en lossen (distributie) van goederen op deze locatie. Er wordt nu Distributie Planologisch onderzoek gedaan om te bekijken wat wel en niet kan.

Wat er wél met de locatie gaat gebeuren is nog niet bekend. Wonen is een optie, maar wellicht ook een kleinschalig ander winkelconcept. Destijds heeft de supermarkt zich illegaal gevestigd op deze plek in Haren. Het was in die tijd (jaren 80) gebruikelijk dat Aldi ’s nachts verhuisde naar locaties, waardoor gemeenten op achterstand stonden en de drempel van het handhaven op het vestigingenbeleid erg hoog werd. Simpeler gezegd: hoe krijg je zo’n draaiende supermarkt er weer uit?

In Haren was voorheen Vanderdong (autobedrijf) op deze locatie gevestigd. De voorzijde van het perceel is bebouwd (appartementen), de achterzijde werd Aldi.