Vrijdag hebben er geen verschuivingen plaatsgevonden in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen door het tellen van voorkeursstemmen. Uitzondering is Mariska Sloot, die door voorkeursstemmen in de raad zal komen.

Voorkeursstemmen?

Joma Kaal en Jacob Boonstra (CDA) – geen zetels

Arnold Bergsma (VVD) – geen zetel

Lammie Schuiling (PvdA) – geen zetel

Sander Claassen (D66) – geen zetel