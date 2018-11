Gemeente Groningen verhuist College en raad tijdelijk naar Radesingel. Gemeentehuis Haren was niet in beeld.

Door: Redactie

De Gemeente Groningen koopt een oude muziekschool aan de Radesingel en gaat deze voor 1,9 miljoen renoveren. Dat meldt Dagblad van het Noorden. In het gebouw zullen vanaf volgend jaar tijdelijk raad en College van de gemeente worden ondergebracht. Het stadhuis aan de Grote Markt heeft dringend onderhoud en renovatie nodig. Bovendien wordt de raadszaal te klein, nu er zes extra zetels worden toegevoegd (fusie). Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het oude gemeentehuis van Haren?

Niko Beets, woordvoerder namens het College zegt: “Voor de alternatieve huisvesting van College, medewerkers en raadsleden is vooral gekeken naar een locatie in het centrum van Groningen. Niets ten nadele van het gemeentehuis van Haren, is gekozen voor de locatie Radesingel 6.” Hier valt uit op te maken dat vooral een afweging is gemaakt op basis van de locatie en niet op basis van kosten.

De renovatie van het stadhuis aan de Grote Markt gaat minimaal 16 miljoen euro kosten, waarschijnlijk meer. Ter vergelijking: het gemeentehuis in Haren kostte destijds ruim 11 miljoen.