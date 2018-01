Gemeente Haren lanceert Wmo-website: www.HarenHelpt.nl – lees meer…

Door: Redactie

De website HarenHelpt is vanaf nu het officiële digitale informatieloket van de gemeente Haren voor Wmo, Jeugdhulp en ondersteuning bij Werk & Inkomen.

Tegenwoordig kijken mensen eerst op internet als ze informatie zoeken. De gemeente Haren zorgt er daarom voor dat daar alles te vinden is over zorg en welzijn in Haren. Alle informatie op één website: organisaties, regels, tips, contactgegevens en veel meer. Laagdrempelig, snel en simpel.

Wilt u weten hoe u huishoudelijke hulp krijgt? Zoekt u dagbesteding voor uw partner? Bent u op zoek naar psychische hulp voor uw kind? HarenHelpt.nl laat zien hoe het in Haren geregeld is en welke organisaties u kunnen helpen.

Zoeken op HarenHelpt

U kunt op HarenHelpt op twee manieren naar informatie zoeken. Op de homepagina vindt u tien rubrieken, zoals ‘Gezondheid en Zorg.’ Daarvan klikt u er één aan. Vervolgens kunt u opnieuw een keuze maken. Zo vindt u in enkele klikken het antwoord op uw vraag.

U kunt ook zoeken via het zoekvenster. Typ er één of twee zoekwoorden in. U vindt nu pagina’s en organisaties die u verder kunnen helpen.

Natasja Steenbergen van Torion: “De totale hoeveelheid informatie op HarenHelpt beslaat zo’n 1000 pagina’s. Die houden we voortdurend actueel en compleet. We hopen dat inwoners en organisaties HarenHelpt massaal gaan gebruiken. Hulporganisaties uit het dorp kunnen zichzelf aanmelden en zo ook hun informatie via HarenHelpt aanbieden. Gebruikers kunnen vragen stellen of meldingen doen via de Feedback-knop. Die vindt u op iedere pagina. Uw feedback wordt meteen verwerkt.”

Buurtbox, Agenda en Nieuws

Op HarenHelpt vindt u ook: de nieuwste oproepjes van Buurtbox, een handige agenda met daarin alle sociale activiteiten in het dorp, en nieuwsberichten van de deelnemende zorginstellingen. HarenHelpt wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Haren en beheerd door Stichting Torion.

Fotobijschrift: Inwoners van Haren testen www.harenhelpt.nl. Foto: Marco in ’t Veldt