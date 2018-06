Gemeente wil project Gasloos Glimmen. Op jacht naar subsidie.

Door: Redactie

De gemeente Haren is in de race voor een subsidie van het ministerie van BZK. Het geld moet worden gebruikt om het dorp Glimmen als één van de eersten ‘gasloos’ te maken. Wethouder Michiel Verbeek heeft de subsidiepot onlangs ontdekt en wil nu snelheid maken. “Het projectplan voor gasloos Glimmen moet 1 juli zijn ingediend, we hebben dus haast”, zegt hij. Op 26 juni om 19.30 uur is er een informatieavond in het Dorpshuis van Glimmen.

Wat speelt er?

In 2030 gaat de gaskraan dicht en moet Nederland haar huizen verwarmen zonder gas. Dat wordt een enorme logistieke operatie. De uitdaging zal mensen en bedrijven waarschijnlijk ook creatief maken in het bedenken (en ontwikkelen) van alternatieve energiebronnen. Duurzaamheid krijgt een nieuwe dimensie. Het ministerie heeft 4 miljoen beschikbaar gesteld aan (maximaal) 20 kansrijke initiatieven op dit gebied. Verbeek wil een plan indienen om Glimmen gasloos te maken.

Waarom Glimmen?

Verbeek: “Glimmen is voor dit project een interessant dorp. We hebben hier geen groot bedrijf met restwarmte en we hebben veel woningen in een landelijke omgeving. Daar is de uitdaging extra groot om in gezamenlijkheid plannen te maken. Wat ik verder een voordeel vind is dat in Glimmen veel betrokken mensen wonen, die duurzaamheid een warm hart toedragen.”

Wat gaat er gebeuren?

In het project wil de gemeente proberen Glimmen zo snel mogelijk gasloos te maken. Om dit proces op gang te brengen heeft men de bureaus Procap en KAW ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de inwoners van Glimmen gaan meedenken. Als het op de uitvoering aankomt (alternatieve energiebronnen plaatsen, zoals zonnepanelen, warmtepompen of andere technieken) dan moeten er kosten worden gemaakt. Die zouden mede uit de subsidie betaald kunnen worden. Verbeek: “Het mooie van die subsidie zou zijn, dat we de onrendabele onderdelen hiermee kunnen financieren. Bijvoorbeeld als huizen afgelegen liggen.”



Inloopavond

Op 26 juni wil de gemeente met zoveel mogelijk Glimmenaren van gedachten wisselen. Er zullen ook mensen aanwezig zijn van de projectbureaus. Aan het project gaan ook grote organisaties meedoen, zoals Enexis en het Waterbedrijf. Mocht Haren de subsidie mislopen, is er volgens Verbeek nog geen man overboord. Hij zegt: “We hebben in onze begroting al 100.000 euro staan voor duurzaamheid. Verder zou na een eventuele fusie de gemeente Groningen over budget beschikken om het alsnog uit te voeren.”

De inloopavond begint dinsdag 26 juni om 19.30 uur.