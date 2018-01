Gesprek op het bankje met Annemiek Bijl (voorheen Jack Bijl bloemen)

Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk

Met Annemiek Bijl (67), oud-winkelier (Jack Bijl bloemen) in Haren

Hallo Annemiek, het is best guur weer, vind je niet? Heb jij in je leven ook weleens ‘gure periodes’ meegemaakt? Antwoord:”Ja, nog niet zo lang geleden. In de laatste levensfase van mijn moeder zijn de verhoudingen met mijn broers ernstig verslechterd, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ik heb hulp gezocht, zodat ik beter mee kan omgaan met de verwijten. Ik had het liever opgelost met goede communicatie.”

Welke plek op deze aardbol is je het dierbaarst? Antwoord: “Terschelling. Als wij de boot nemen laat ik mijn rugzakje met zorgen achter in Harlingen. We hebben er een eenvoudige caravan waar we intens van genieten. En van onze wandel- en fietstochten en terrasjes pikken.”

Aan wat voor TV-programma’s kun jij je ergeren? Antwoord: “Als er oeverloos en onzinnig wordt gekletst. GTST, dat soort dingen. Wij kijken graag naar programma’s waar je ook iets van opsteekt, zoals Twee voor Twaalf of Slimste Mens. Ik kijk ook graag Engelse detectives.”

Ben jij onzeker over je gezondheid? Antwoord: “Nee, want ik leef volgens het principe: doe normaal. Geen alcohol, niet te veel ongezonde dingen eten. Daar let ik op, maar ben er echt niet iedere dag mee bezig.”

Ben je wel eens het slachtoffer geweest van geweld, fysiek of verbaal? Antwoord: “Nee, helemaal nooit.”

Kun jij goed autorijden, vind je? Antwoord: “Ja, in 2013 heb ik de camper bestuurd tijdens een reis door Nieuw-Zeeland. Ik rij niet te snel, ik stop voor rood en hou rekening met mijn medeweggebruikers. Nooit bellen in de auto. Dan kom je in het verkeer een heel eind.”



Hoe kijk jij aan tegen oud worden? Antwoord: “Daar denk ik niet echt over na. Mijn man Jack denkt dat ik honderd word. Ik ga me geen zorgen maken over ‘hoe het dan moet’. Ik geniet van het nu, ik zie wel hoe het gaat.”

Wat moet ik doen om jou boos te krijgen? Antwoord: “Liegen. Daar kan ik niet tegen. Helaas liegen mensen soms om zich beter voor te doen dan ze zijn. Of om hun zwakte te verbergen. Ik heb liever dat iemand zegt: ‘Ik heb het niet goed gedaan’, dan er omheen te draaien met leugens.”

Dank je wel Annemiek, fijn je weer even gezien te hebben. En bedankt dat ik ook even onder je paraplu mocht schuilen.