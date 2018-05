Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk

Met Lammert Wedda (56), ondernemer Tinq Shop en Wasstraat Kerklaan (zorg en arbeid)

Hallo Lammert, koud en nat weer. Bah. Wat betekent het dorp Haren voor jou of heb je er niet veel mee? Antwoord: “Jawel, hier ben ik geboren. Ik ben verknocht aan het dorp, ik heb er zoveel mensen leren kennen en ik heb er zoveel meegemaakt.”

Zit er een gevaar aan het hebben van heel veel geld? Antwoord: “Om te beginnen vind ik het een noodzakelijk kwaad. Het is fijn als je het hebt en het is heel erg als je het niet hebt. Maar geld maakt ook soms vreemde gedachten los bij mensen. Als het over geld gaat, gaan mensen van alles over elkaar denken. Dat is moeilijk en leidt ook wel tot verstoorde relaties.”

Heb je weleens ergens langdurig over getwijfeld? Antwoord: “Nee, ik ben geen denker maar een doener. Ik heb daar meestal ook geen spijt van.”

Speel je een muziekinstrument? Wat zou je eventueel willen leren? Antwoord: “Ik speel geen instrument. Ik gun mezelf geen tijd om het te leren. Als het kon zou ik een blaasinstrument willen bespelen, ik hou van blaasmuziek. Maar ook van de muziek van b.v. Caro Emerald.”

Wat is een favoriete winkel in Haren? Antwoord: “De twee dhz-zaken Hubo en Kluswijs. Ik kom daar erg vaak, want ik klus veel. Het mooie van die winkels is, dat je er wordt herkend en erkend. Daarom koop ik het liefst bij winkels in Haren. Bij Joy koop ik zelfs mijn broeken telefonisch haha. Ik noem het merk en zij kennen mijn maat. Dan leggen ze het voor me klaar!”

Welke jeugdherinnering blijft je altijd bij? Antwoord: “Het dorp van mijn jeugd. We woonden boven de winkel van mijn ouders (Wedda Speelgoed en schilderswinkel, jaren 70, red.) aan de Rijksstraatweg. Tegenover ons kruidenier Doornbos. De sfeer in het dorp was goed. Ik vind het Haren van toen mooier dan nu. Het was gemoedelijker.”

Welk gerecht kun jij het beste bereiden? Antwoord: “Ik denk Chili Concarne. Verse ingrediënten en de juiste mix van kruiden. Steeds blijven proeven tot het op smaak is.”

Het houdt niet op met regenen, Lammert. Ik ga maar gauw verder. Dank je en tot ziens.