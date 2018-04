Gesprek op bankje bij de Dorpskerk met Petra Abeln

Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk

Met Petra Abeln (56), muzikaal leider Muziektheater Thalia, docente, musicus.

Hallo Petra, ik zat bij jou in de klas op de Sint Nicolaasschool, weet je nog? Waarom is muziek zo belangrijk voor mensen? Antwoord: “Muziek verbroedert. Samen muziek maken ontspant relaties tussen mensen. Muziek is een manier van communiceren met ‘emotie’ als boodschap.”

Wat was het hoogtepunt van jouw leven tot nu toe? Antwoord: “Niet een specifieke gebeurtenis, maar eigenlijk gewoon wat ik ben geworden. Ondanks flinke tegenslagen in mijn leven. De plek die ik nu in het leven heb is mijn hoogtepunt. Ik ben een gelukkig mens.”

Wat is jouw beste eigenschap? En je zwakste? Antwoord: “Mijn beste eigenschap is tevens mijn valkuil. Ik ben nogal sociaal en meelevend. Daarbij vergeet ik mezelf weleens. Dan is iedereen blij en heb ik het moeilijk. Ik heb geleerd dat ik op moeilijke momenten ook zelf om hulp en steun mag vragen.”

Wanneer is liegen toegestaan? Antwoord: “Een leugentje om bestwil is vaak bedoeld om iemand juist niet te kwetsen of te sparen. Dat moet mogen, zolang je er niemand kwaad mee doet. Voor de rest is liegen niet goed, vind ik. Ik heb het idee, dat er door de meeste mensen niet wordt gelogen. Ik ga uit van de eerlijkheid van mensen.”

Ligt ons levenspad vast als we geboren worden? Antwoord: “Een groot deel wel. Er bestaat een energie (sommigen noemen dat God) die de weg door het leven heeft uitgestippeld. Maar dat betekent niet dat ik het gevoel heb dat ik geen keuzes meer kan maken. Soms, als ik me niet prettig voel heb ik de neiging om te denken dat ‘alles toch komt zoals het komt’. Als ik me sterk voel denk ik meer invloed te hebben op mijn leven.”

Welk liedje of welke muziek heeft je weleens laten huilen? Antwoord: “Adagio for strings, van Samuel Barber. Maar ook ‘Million years ago’ van Adèle. De tekst laat je verlangen naar vroeger, toen alles mooier leek. Voor mij was dat toen ik een jaar of dertig was. Happy familly, jonge kinderen. Mooie tijd.”

Dank je wel Petra, was leuk je weer te spreken. En nog mijn complimenten voor jullie musical ‘Amerika Amerika’. Ik heb genoten!