Gesprek op het bankje: met Rien de Koning

Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk

Met Rien de Koning, oud-raadslid en mede-oprichter Stichting Rommelmarkt

Dag Rien, koud hè? Wat is volgens jou het grootste onrecht op planeet aarde?

Antwoord: “Armoede. De ik-gedachte in de wereld veroorzaakt armoede. De ‘American Dream’ is voor een paar mensen. Ik vind dat we in Nederland de scherpe kantjes van de armoede wel hebben afgehaald. Ik heb als ondernemer geld kunnen sparen, zodat ik aan de goede kant van de lijn ben terechtgekomen. Dat is niet voor iedereen haalbaar.”

Ben je ooit beledigd, zo erg, dat je er erg boos over werd?

Antwoord: “Ik kan kwaad worden als mensen zeggen dat ik niet oprecht ben. Als iemand zegt dat ik lieg. Dan raak je me echt heel diep, want ik vind dat iedereen oprecht moet zijn en niet moet liegen.”

Geloof je in reïncarnatie of in een leven na de dood?

Antwoord: “Nee, ik geloof niet in reïncarnatie. Ik geloof wel dat ik ooit verantwoording moet afleggen aan God. Maar wie dat is? Daar heb ik geen beeld bij. Ik denk dat ik daar Luther zal citeren: ‘Hier sta ik, ik kon niet anders’. Die tekst spreekt me aan.”

Ben je blij als Haren eventueel gaat fuseren met Groningen?

Antwoord: “Nee, ik ben democraat. Als de meerderheid het niet wil is het niet goed om het toch door te zetten.”



Ben je ooit verslaafd geweest?

Antwoord: “Ja, aan politiek. Ik wil meebeslissen. De politiek in Nederland zit wel goed in elkaar, hoewel types als Wilders en Baudet griezelig zijn.”

Over welk onderwerp denk je heel anders dan vroeger?

Antwoord: “In de jaren 70 was ik PvdA-raadslid in Haren en ik was bijna wethouder geworden. Helaas werd het iemand anders. Daarom heb ik de overstap naar het ondernemerschap gemaakt en dat bleek achteraf een goede keuze. Als politiek geef je het geld van anderen uit, als ondernemer het geld van jezelf. Dat opende mij wel de ogen. Ik denk nu anders over geld.”

Welke tegeltjeswijsheid wilt u onze lezers meegeven?

Antwoord: “Wees jezelf en vaar je eigen koers.”

Dank voor het gezellige gesprek, heer De Koning. Onze wegen scheiden zich weer. Fijne dag.