Door: Redactie

Gesprekken op het bankje bij de Dorpskerk…

Deze maand: Astrid van der Steeg-Peterson (51), stuwende kracht achter G-voetbal bij vv Gorecht.

Hallo Astrid. Jouw zoon Robert heeft een verstandelijke beperking. Verliep na zijn geboorte het proces van moederliefde anders dan normaal? Antwoord: “Nee, die liefde was er vanaf de eerste dag. Het besef dat er met hem iets aan de hand was kwam ook heel geleidelijk. Hij liep na twee jaar nog niet en er waren lichamelijke symptomen. Pas daarna werd duidelijk dat hij een verstandelijke beperking had.”

Hebben wij werkelijk invloed op onze eigen gezondheid of is het een loterij? Antwoord: “Voor een deel wel. Maar ik denk dat er ook ziektes in onze genen zitten, zoals een erfelijke aandoening. Voor de rest hebben we wel enige invloed, dus ik let een beetje op wat we eten en hoe we leven.”

Maak jij je eigen levensgeluk of heb jij daar andere mensen bij nodig? Antwoord: “Een groot deel zit in mezelf. Als je positief naar de wereld kijkt en niet overal over klaagt of piekert, dan ben je al gelukkig. Maar ik heb ook anderen nodig. Dat mijn jongste zoon de finale heeft behaald van de Yamafood Competitie op de Cas Spijkers Academie, maakt mij dat óók gelukkig.”

Maakt het jou wat uit dat Haren straks onder Groningen valt? Antwoord: “Ik vind het jammer, want ik hou van korte lijntjes met de gemeente. In Haren zijn wij zeer persoonlijk en goed geholpen met het taxivervoer met rolstoel, toen mijn oudste zoon een beenoperatie had ondergaan. Hoe zal dat worden als we bij Groningen horen?”

Over welk onderwerp weet jij veel en kun je mij iets leren? Een eye-opener? Antwoord: ”Ik ben 30 jaar zweminstructrice geweest. Op vakantie in Duitsland heb ik gezien hoe slecht daar zwemles werd gegeven. Verkeerde techniek. Volwassenen komen daar ook moeilijk vooruit door een verkeerde zwemtechniek, zag ik.”

Welke muziek typeert jouw jeugdjaren? Antwoord: “Wham en Doe Maar. Mijn eerste concertbezoek was in Groningen naar Doe Maar. Ik zing de liedjes nog steeds mee, De Bom, Sinds een dag of twee. Ik geloof dat ik wel warm liep voor Ernst Jansz. Ik had toen hun lp’s. Nu heb ik geen cd’s meer van ze, maar als het op de radio is vind ik het nog steeds leuk.”

Dank je Astrid, succes met G-voetbal dit seizoen!