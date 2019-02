Gesprekken op het bankje bij de Dorpskerk: Deze maand Petra haafs (49), mede-eigenaar van Echter Bakkerij Haafs

Door: Redactie

Gesprekken op het bankje naast de Dorpskerk

Deze maand: Petra Haafs (49), mede-eigenaar Echte Bakker Haafs

Hallo Petra, heb je tijd voor een praatje? Hoe kijk jij tegen tijd aan? Heb je altijd te weinig tijd? Antwoord: “Vroeger had ik te weinig tijd. Sinds mijn niertransplantatie sta ik heel anders in het leven. Ik laat me niet meer opjagen door drukte en meestal lukt dat.”

Verloopt jouw leven ongeveer zoals jij het als kind voor je zag? Antwoord: “Ik had geloof ik geen beeld van de toekomst. Nu heb ik een druk maar fijn leven. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Sinds de operatie gaat het heel goed. Ik besef nu hoe belangrijk gezondheid is. Ik heb het minder druk en haal meer uit het leven.”

Is er een film of TV-serie die jou heeft ontroerd? Antwoord: “Ik huil vaak bij films, maar ook bij sportmomenten. Toen Ireen Wüst huilde omdat zij haar overwinning aan de overleden schaatster Paulien van Deutekom opdroeg heb ik meegehuild en daar schaam ik me niet voor.”

Ben je handig met computers en social media? Antwoord: “Redelijk. Ik ga er wel anders mee om dan vroeger. Toen zette ik veel privédingen op Facebook. Nu niet meer. Ik heb er een hekel aan als ik word ‘getagt’. Maar ik geef toe dat ik wel op Facebook lees over mensen in wie ik geïnteresseerd ben.”

Wie of wat heeft grote invloed gehad op je persoonlijkheid? Antwoord: “Wilfred, mijn man. We leren veel van elkaar. Samen hebben we al heel wat meegemaakt met de zaak. Liefde is de basis en dan kun je veel aan.”



Wat voor brood ligt er ‘s ochtends op jouw bordje? Antwoord: “Volkoren. Donker brood, ruwe bolster. Als het maar geen wit is.”

Waar heb jij ooit wel eens wakker van gelegen? Antwoord: “Als ik moeilijke gesprekken met medewerkers moest voeren, daar kan ik tegen opzien en wakker van liggen.”

Hoe ziet jouw dag van 20 februari 2029 eruit? Antwoord: “Wat mij betreft ben ik niet aan het werk in de bakkerij, maar ik denk dat Wilfred nog heel lang wil doorgaan met het bedrijf, haha.”