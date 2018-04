Getuigen gezocht van crash 8 februari 1945 in Tuindorp

Door: Redactie

Amateurhistoricus Dirk Munk uit Groningen bestudeert al jaren de verschillende oorlogsincidenten op Harens grondgebied. Eén daarvan is het neerstorten van een Engelse RAF Spitfire op 8 februari 1945 in de (huidige) Blekenweg.

Bij de crash is piloot Flight Officer Donald Graeme Lane (“Don”) Taylor (Nieuw-Zeeland) omgekomen. In het huis zaten drie Duitse spoorwegmensen die ook omkwamen. Don Taylor (21) maakte deel uit van een formatie van 485 (NZ) Squadron dat de treinen op het rangeerterrein Onnen onder vuur nam. Er ging iets mis, maar wat? Sommige getuigen zeggen dat Taylor met een vleugel een lichtmast heeft geraakt. Anderen zeggen dat hij de watertoren aantikte en weer andere getuigen spreken van een afbrekende vleugel. Onderzoeker Dirk Munk wil het precies weten. En hij weet al veel. Zo kent hij de levensloop van de omgekomen piloot.

Op 4 mei wil Munk zijn onderzoek afronden met een bijzondere activiteit. Hij heeft nabestaanden van de destijds 21-jarige piloot Don Taylor opgespoord. Een aantal familieleden komt op 4 mei naar Haren om Taylor’s graf te bezoeken, maar ook voor een toertocht langs relevante plaatsen onder leiding van Dirk Munk. Rond 15.30 uur wil Munk met zijn gasten koffie drinken in buurthuis De Mellenshorst in Haren. Daar hoopt hij mensen te ontmoeten die destijds getuige waren van de crash of de nasleep daarvan.

Wie wil de nabestaanden ontmoeten?

Was u getuige van de crash of de nasleep hiervan? Meld u dan aan voor de ontmoeting met de nabestaanden van Don Taylor bij: munk@home.nl

Foto: Dirk Munk op de plaats waar de Spitfire de huizen binnenvloog, aan de Blekenweg.