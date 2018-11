Getuigen gezocht voor ongeval waar Harens meisje ernstig gewond raakte

Door: Redactie

Op dinsdag 30 oktober vond een eenzijdige aanrijding plaats aan de Barnwerderweg te Oldehove. Een personenauto, bestuurd door een man uit Onnen, slipte en kwam in een sloot terecht.

Een Harens meisje raakte vrij ernstig gewond aan haar hoofd en had o.a. een hersenkneuzing. Ze is naar het UMCG vervoerd net als twee andere inzittenden. De bestuurder uit Onnen is door de politie verhoord over het incident.

In het kader van het onderzoek wil de politie graag contact met eventuele getuigen, die het ongeval zagen gebeuren. Vlak achter de auto zou een witte Mercedesbus hebben gereden, misschien heeft de bestuurder belangrijke informatie.

Reacties graag aan de politie: 0900-8844

foto: Marcella Werkman 112Groningen/Haren de Krant

BERICHTGEVING OVER HET ONGEVAL

30 OKTOBER – Dinsdagavond is er door nog onbekende oorzaak een auto van de weg geraakt en in de sloot beland op de Barnwerderweg in Oldehove.

Hulpdiensten kregen rond 21:20 een melding van een verkeersongeval. Eenmaal ter plekke lag er een auto(zwarte Golf 5) in de sloot. De brandweer heeft drie meisjes uit hun benaderde positie bevrijdt. Het ambulance personeel en het Mobiel medisch team hebben de slachtoffers gestabiliseerd. De bestuurder raakte vermoedelijk niet gewond. Er zaten 4 of 5 mensen in de auto.

Hoe het ongeval is gebeurd wordt nog onderzocht. Een berger zal de auto afslepen. De vier slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.