Getuigen gezocht: poging tot woninginbraak Korte Landweg te Onnen

Door: Redactie

De politie onderzoekt een poging tot woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze poging tot woninginbraak.

De inbraak is gepleegd tussen vrijdag 19 januari 2018 18:00 uur en zaterdag 20 januari 2018 10:00 uur in de Korte Landweg te Onnen.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Inbreker breekt voordeur of raam open

Bij de inbraak in uw wijk heeft een inbreker de (voor)deur of het raam opengebroken met een kleine koevoet of schroevendraaier.

Wat kunt u doen om zelf geen slachtoffer te worden?

Een inbreker komt een stuk moeilijker uw huis binnen als u inbraak werend hang- en sluitwerk gebruikt volgens de norm van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Daarnaast kunt u overwegen een anti-inbraakstrip aan te brengen. Heeft uw deur een enkelvoudig hoofdslot? Plaats dan een extra slot op kniehoogte dit zorgt voor extra stevigheid van de deur.

Wat doet de politie

Een inbraak is letterlijk een inbreuk op de leefomgeving van het slachtoffer en heeft grote invloed op zijn of haar veiligheidsgevoel. De aanpak van inbraken heeft daarom hoge prioriteit bij de politie. Wij doen er alles aan om deze inbraak op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spullen terug te geven aan de eigenaren.

Na een inbraak doet de politie altijd een buurtonderzoek en in de meeste gevallen wordt sporenonderzoek gedaan. Een speciaal woninginbrakenteam onderzoekt de inbraak.