Gevaarlijke ‘bermblokken’ Winschoterweg worden verwijderd

Door: Redactie

Woensdagochtend heeft wegenbouwer Broekema uit Groningen een begin gemaakt met het verwijderen van 43 betonblokken uit de wegberm van de Winschoterweg tussen Waterhuizen en Groningen. Het waren ‘blokken des aanstoots’, levensgevaarlijk. Daarover publiceerde Haren de Krant meerdere artikelen, die nu vruchten afwerpen.

In de verhalen werd duidelijk dat automobilisten door de blokken, die ’s zomers in het gras verscholen zaten, in gevaarlijke situaties terecht konden komen. Als zij door een stuurfout of b.v. een windstoot in de berm geraakten, sloegen hun voertuigen via de blokken vaak over de kop. Dat overkwam Emiel Nuver, die met een bedrijfswagen met aanhanger werd gelanceerd (foto onder). Hij kwam op de kop terecht in de sloot. Dit gebeurde nog veel meer mensen, het liep meestal af met lichte verwondingen en auto’s die total-loss verklaard moesten worden. Een aantal gedupeerden kwam na het lezen van artikelen in deze krant op het idee om een claim in te dienen bij wegbeheerder Gemeente Groningen.

Haren de Krant raadpleegde dit voorjaar twee advocaten, die betoogden dat de gedupeerden een goede kans hadden om een zaak aan te spannen. Volgens hen zorgde de gemeente onnodig voor een gevaarlijke situatie. Eén van hen, advocaat mr. Jonatan Faas (De Haan Advocaten, Groningen) is gespecialiseerd in Civiel Recht, waartoe het Aansprakelijkheidsrecht behoort. Hij denkt dat de wegbeheerder van de Winschoterweg ‘opstallen heeft geplaatst’ op een manier waardoor verkeersdeelnemers in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen. “Het lijkt erop dat er geen goede argumenten zijn om deze opstallen daar te plaatsen”, zegt hij. “Ze brengen het verkeer, dat door welke oorzaak dan ook van de weg raakt, extra in gevaar. Dan kom je in de buurt van een onrechtmatige daad.” Faas analyseert de geschetste situatie aan de Winschoterweg met het Burgerlijk Wetboek in de hand (boek 6, artikel 174 – onrechtmatige daad). Als zijn denkwijze juist is, zou iemand die door de betonblokken schade (of letsel) heeft opgelopen de wegbeheerder aansprakelijk kunnen stellen en een schadeclaim kunnen indienen.

Artikel 174 boek 6 Burgerlijk Wetboek

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk (…..). Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Wellicht door de juridische druk heeft de gemeente nu besloten de blokken te verwijderen. Naar verwachting is de klus in de loop van de middag geklaard. Wij wachten nog op een reactie van Gemeente Groningen.