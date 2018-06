Gevalletje ‘omdenken’ in hoofdpijndossier Haderaplein?

Nieuws:

Door: Redactie

Een wakkere omwonende laat de redactie weten, dat het voor Haren wellicht voordeliger is om het Haderaplein te laten zoals het nu is, in plaats van het huidige planontwerp uit te voeren. Hoe zit dat?

De rekenaar stelt dat het plan, dat nu door de gemeenteraad wordt bekeken (winkels, woningen, supermarkt), tot afname van parkeerplaatsen en dus ook van parkeerinkomsten gaat leiden. Hij heeft ‘horen verluiden’ dat dit per jaar wel 150.000 euro kan bedragen. Als de gemeente het plein nu niet zou verkopen (opbrengst 4 รก 5 miljoen euro), zouden de parkeerinkomsten dus gewoon op peil blijven. Dan ‘verdient’ Haren dus per jaar 150.000.

Volgens deze redenatie zou de gemeente dus over ongeveer 30 jaar de beoogde miljoenen alsnog hebben vergaard. Volgens de rekenaar zou overigens het plein best enigszins bebouwd kunnen worden, maar dan met ‘een paar woningen’ waardoor het aantal parkeerplaatsen onaangetast blijft. Het plan, dat nu ter beoordeling van de raad is, betekent dat van de 577 parkeerplaatsen in het centrum er 154 zouden verdwijnen.