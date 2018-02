Gezellig badmintontoernooi in Scharlakenhof vrijdag a.s.

Nieuws:

Door: Redactie

De Harener Badminton Club ’68 organiseert op vrijdagavond 16 februari 2018 een gezelligheidsbadmintontoernooi in sporthal Scharlakenhof te Haren.

Voor HBC ’68 is 2018 een jubileumjaar. In de gemeente Haren wordt dan al 50 jaar badminton bij de Harener Badminton Club ’68 gespeeld, ook in wedstrijdverband bij de Nederlandse Badminton Bond. In dit voor HBC ‘68 bijzondere jaar heeft het bestuur de wethouder voor sport mevrouw M.H. Stiekema bereid gevonden om het Scharlakentoernooi officieel te openen. De wethouder zal het toernooi om 19.15 uur openen en de wedstrijden beginnen om 19.30 uur.

Tijdens het toernooi strijden 30 koppels in het gemengd dubbel om leuke prijzen. De koppels zijn naar speelsterkte ingedeeld in vijf poules.

Het toernooi is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van een aantal ondernemers uit Haren. Sporthal Scharlakenhof beschikt over tribunes en publiek heeft gratis toegang. De club heeft een website www.hbc68.nl en een Facebookpagina #racket68