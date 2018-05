Glimmen wil duidelijke toezeggingen over haar toekomst

Door: Redactie

Plaatselijk Belang Glimmen heeft een opmerkelijke strategie gekozen om haar waarden te behouden in de nabije toekomst. Los van de vraag of de fusie van Haren wel of niet zou doorgaan heeft men een dorpsvisie laten ontwikkelen. Deze wordt aangeboden aan de gemeente met de vraag daar een handtekening onder te zetten.

Mirjam Wieringa, voorzitter van Plaatselijk Belang Glimmen zegt dat de dorpsvisie op 30 mei zal worden gepresenteerd aan haar dorpsgenoten. Dat gebeurt in een bijeenkomst in het Dorpshuis Groenenberg, 20.30 uur. “We laten dan zien hoe we onze wensen en eisen voor de toekomst hebben opgeschreven”, zegt ze. De visie kwam tot stand na een enquête en gesprekken met sleutelfiguren in Glimmen. Zo ontstond inzicht in de mening van Glimmenaren over hun leefomgeving. “We weten nu wat ze belangrijk vinden”, zegt Wieringa. De enquête leerde dat de dorpelingen vooral de landelijke en groene sfeer waarderen. Ze hechten sterk aan het verenigingsleven, dat in het Dorpshuis een thuis heeft. Het verkeer op de Rijksstraatweg is een punt van zorg.

De wensen en dromen van de dorpsvisie worden straks aangeboden aan de nieuwe gemeente Groningen. “We hebben al contacten met ze en we hebben goede hoop dat ze zich gaan inzetten om de komende 25 jaar met onze visie rekening te houden”, zegt Mirjam Wieringa. Plaatselijk Belang vraagt hen dan ook om de dorpsvisie van Glimmen toe te voegen als bijlage bij de bestuursovereenkomst van Groningen, Haren en Ten Boer. “En natuurlijk willen we een handtekening. Een garantie kan het nooit geven, maar het vergroot wel de kans dat Glimmen ook echt Glimmen blijft”, zegt Wieringa.

De school, het dorpshuis en de verenigingen, dat zijn belangrijke voorzieningen in Glimmen. Maar ook de aanwezigheid van een huisarts. Het is jammer, dat juist de huisarts deze week heeft aangekondigd de praktijk te verhuizen naar Haren. Glimmenaren vonden de eigen huisarts een groot pluspunt.