Glimmense Els Visser krijgt van de rechter gelijk: ze blijft winnaar Ironman Maastricht 2018

Door: Redactie

Els Visser (opgegroeid in Glimmen en nu woonachtig in Utrecht) mag zich tóch de winnaar van Ironman Maastricht noemen. Dat blijkt uit het vonnis vandaag van de Utrechtse rechtbank. Visser had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Triatlonbond (NTB) en de Ironman-organisatie.

Boei gemist

NTB en Ironman diskwalificeerden Visser enkele weken na de wedstrijd in augustus 2018, omdat zij bij het onderdeel zwemmen een boei zou hebben gemist. Volgens de atlete miste zij die boei, vanwege een verkeerde aanwijzing van een vrijwilliger.

Bodemprocedure

Alleen via een bodemprocedure kan Visser de winst mogelijk nog worden ontnomen. De NTB weet nog niet of het die op wil starten, laat NTB-directeur Rembert Groenman in een allereerste reactie weten. “We willen eerst het vonnis goed bestuderen, om te zien wat de gevolgen hiervan voor ons zijn.”

Bron: 1Limburg