Goedziende deelnemers gezocht voor oogonderzoek

Door: Redactie

Koninklijke Visio en het UMCG doen onderzoek naar zien en oogbewegingen om nieuwe, eenvoudige oogtesten te ontwikkelen. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar goedziende mannen en vrouwen tussen de 30 en 80 jaar

Gezond

Geen oogheelkundige aandoening (een bril is meestal geen probleem)

Het onderzoek is eenmalig en duurt 1 uur. Tijdens het onderzoek vragen we u te kijken naar korte filmjes of een bewegende stip op een beeldscherm. Ondertussen meten we de bewegingen die uw ogen maken.

Voor deelname ontvangt u €7,50. Plaats van het onderzoek: Koninklijke Visio te Haren. Als u mee wilt doen aan het onderzoek of eerst nog meer informatie wilt, neemt u dan contact op met:

Teatske Hoekstra

E: teatskehoekstra@visio.org

T: 06 40 218 339