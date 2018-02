Gorecht G-voetbal en AsserBoys gaan samenwerken

Door: Redactie

Na een half jaar geen deel te hebben genomen aan de KNVB G-competitie zijn Gorecht en AsserBoys een samenwerkingsverband aangegaan en mogen ze Lars, Ronnie, John, Djoen-Sen en Stephan welkom heten in het team.

Het G1 team van de AsserBoys viel uit elkaar en ook daar bleven onvoldoende spelers over om deel te nemen aan de competitie. Om de week komen vijf spelers van AsserBoys aansluiten bij de training van Gorecht, samen met twee trainers van AsserBoys. Omdat de spelers uit Assen om de week naar Haren gaan om te trainen, is er besloten om meer ‘thuis’ wedstrijden in Assen te laten plaatsvinden.

Astrid van der Steeg van vv Gorecht: “We spelen de wedstrijd in het tenue van Gorecht maar wanneer we in Assen een wedstrijd hebben dan zullen de Gorecht spelers in het tenue van AsserBoys voetballen. Onder de naam Stichting AsserBoys -Gorecht gaan we de competitie in. Afgelopen zaterdag hebben we onze eerste gezamenlijke competitie wedstrijd gespeeld tegen Heereveenseboys G1. Deze hebben we met 1-2 gewonnen! Het was een leuke pot en in de tweede helft bleef het spannend want de Heereveenseboys bleven maar komen. Dank zij goede samenwerking en mooie reddingen van de keeper was de eerste overwinning een feit! Een mooie opsteker voor dit nieuwe team.”