Gratis 1,5 uur parkeren, hoe kan het?

Jacob Boonstra (CDA) was mede-indiener van de motie, die 1,5 gratis parkeren in het centrum van Haren mogelijk moet maken. Over de manier waarop dit plan uitgevoerd kan worden heeft hij suggesties.

Als je op dit moment gaat parkeren dan heb je twee mogelijkheden. Namelijk het vooraf kopen van een ticket bij de automaat of het achteraf betalen door het bel-parkeren. Wat mij betreft blijven beide systemen gewoon bestaan. Het verschil is alleen dat voor de eerste 1,5 uur het tarief van € 0,00 gerekend gaat worden. Wanneer je er voor kiest om een ticket te kopen moet je dus vooraf inschatten hoe lang je blijft staan. Is dat 1,5 uur of minder dan krijg je gratis een ticket, is het langer dan 1,5 uur dan moet je betalen. Het zelfde geldt voor het bel-parkeren. Sta je er 1,5 uur of korten dan hoef je geen parkeerbelasting te betalen sta je er 1,5 uur of langer dan wel. Hierbij hoef je vooraf niet in te schatten hoe lang je blijft staan en kun je gerust uitgebreid winkelen en genieten van de gezelligheid dat ons dorp bied.

Dus geen slagbomen of een blauwe schijf wel een veel gastvrijer tarief! Mensen die maar een korte boodschap hebben kunnen gratis parkeren. Klanten die graag wat langer blijven winkelen kunnen dat net als voorheen doen alleen zijn nu goedkoper uit. Ik hoop dat dit nieuwe beleid een goede impuls is voor de bezoekers en ondernemers van het centrum van Haren.

Jacob Boonstra

Fractievoorzitter CDA Haren