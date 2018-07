Gratis parkeren. Hoe dan?

Door: Redactie

De eerste euforie bij ondernemers is achter de rug. Nu Haren per 1 november gratis parkeren (1,5 gratis, daarna betalen) invoert, dringt zich de vraag op hoe dat moet worden geregeld. Welk systeem maakt dit mogelijk? We zetten een paar opties op een rij. Suggesties zijn welkom.

1. Blauwe Zone invoeren, 1,5 uur parkeertijd.

Dit heeft twee nadelen. Het schijnt juridisch een lange procedure te vergen om blauwe zone in te voeren. Lukt dat vóór 1 november? Verder is het de vraag hoe je mensen alsnog laat betalen als ze langer dan 1,5 uur willen parkeren? Dat kan dus niet.

2. Slagboom

Je kunt de parkeerterreinen van Haren afsluiten met slagboompjes, zoals de parkeerplaats van Albert Heijn aan de Kerkstraat. Dit is lastig, want er zijn in Haren nogal wat parkeerterreinen, die zich lastig laten afsluiten, zoals Haderaplein en Kroonkampweg. Het systeem heeft als voordeel, dat je mensen een ticket laat trekken en als ze langer dan 1,5 uur parkeren kunnen ze met dat ticket de slagboom niet openen. Eerst betalen, net als bij Albert Heijn en Paddepoel.



3.Ticket uit automaat

Je kunt de mensen verplichten bij het parkeren een ticket te trekken, die aangeeft tot wanneer geparkeerd mag worden (1,5 uur). De handhaver kan dan zien of men de tijd overschrijdt of niet. Nadeel is dat er geen optie is voor bijbetalen als men langer dan 1,5 uur wenst te parkeren.



4. Ticket uit automaat (2)

Parkeerders gaan naar de automaat en trekken een ticket voor 1,5 uur gratis parkeren. Als zij vooraf al weten dat ze langer willen parkeren, betalen ze in de automaat en krijgen daardoor een tweede ticket die de eindtijd aangeeft. De handhaver kan dan zien dat men voor de extra tijd heeft betaald. Nadeel is dat iemand vooraf moet weten of men langer of korter wil parkeren dan 1,5 uur.

Naar verluidt wordt in de motie, die maandag werd aangenomen, gesteld dat het betaald parkeren niet wordt afgeschaft, maar dat de eerste 90 minuten gratis zullen zijn. Door deze formulering zijn er geen lange formele procedures nodig om het regime aan te passen. De indieners van de motie hechten eraan, dat de zaak is beklonken voordat Haren gaat fuseren (1 januari 2019).