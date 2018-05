Gratis vervoer tijdens Italiaanse dag Haren (2 juni)

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de Italiaanse dag, op 2 juni a.s. in het centrum van Haren, is er de mogelijkheid vanaf P+R Transferium Haren/A28 naar Centrum Haren, kennis te maken met het vervoersmiddel van Stichting Wijk Mobiel. Het vervoersmiddel is een volledig elektrische auto en zal u, op deze dag, gratis vervoeren naar het centrum van Haren.

“Vink Mobiel”

In de maand juni wordt gestart met de pilot Vink Mobiel. Dit betekent dat het vervoersmiddel wordt ingezet, in de stad Groningen, in de wijk Vinkhuizen, om oudere bewoners, tegen een kleine eigen bijdrage, te vervoeren van deur tot deur.

Voor bewoners in de wijk, die willen meedoen in de maatschappij maar beperkt zijn, omdat ze geen eigen vervoer hebben of slecht ter been zijn.

De pilot wordt mogelijk gemaakt door de zorginstelling Lentis, wijkcentrum Vinkhuys, BOAS Werkt en diverse sponsoren, waaronder UNIVÉ verzekeringen en verschillende andere fondsen.

Nogmaals ter introductie zal voor het eerst gereden worden met de volledig elektrische auto, tijdens de Italiaanse dag in Haren op 2 juni a.s.. Het voertuig zal rijden van 10:00 uur tot 18:00 uur. U kunt de auto niet missen