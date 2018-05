Groen grut op Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

De Mikkelhorst is de zorgboerderij aan de rand van Haren voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met het oog op integratie heeft De Mikkelhorst naast een zorgfunctie ook een belangrijke publieke functie. Om jeugd te boeien zullen er terugkerende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd onder de naam ‘Groen Grut’. Deze vrolijke en educatieve activiteiten hebben als leidraad de natuurbeleving rondom De Mikkelhorst.

Voor de organisatie en promotie van onder andere deze activiteiten zijn onlangs twee nieuwe medewerkers aangesteld. Fafany Koopmans, medewerker Educatie & Recreatie, doet de Groen Grut activiteiten. Haar collega Rinske van der Sluis zorgt voor de communicatie naar publiek en pers. Voor hulp bij de uitvoering van de activiteiten is De Mikkelhorst nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als Groen Grut vrijwilliger ben je van het begin tot het eind betrokken bij de activiteiten. Van ontwerp tot uitvoering. De Mikkelhorst hoopt een club van vijf betrokken vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Heb je interesse? Kijk dan op www.mikkelhorst.nl voor meer informatie.

De eerstvolgende activiteit Groen Grut is: Vrijdag 18 mei: Vogeltjes in de nestkast ringen