Groen Links vraagt of College nog ‘in control’ is: ‘Beschamende vertoning’

Groen Links in Haren vraagt zich af of het College van B en W nog ‘in control’ is, nu men heeft ontdekt dat Haren nog geen begin maakt met het voorbereiden van de ‘financiële fusie’ met Groningen. Dat doet Haren wél op het gebied van personeelsbeleid en ICT.

Hieronder de brief, die Groen Links heeft gestuurd aan het College.

Geacht College,

Op 14 februari 2018 heeft de raad het raadsbericht 2018-4 Advies kritisch tijdpad financiën

ontvangen. GroenLinks is verontrust na lezing van dit raadsbericht, hieruit spreken namelijk

diverse opmerkelijke zaken qua inhoud en procedures.

Het verdeelde college heeft in de laatste week van januari besloten het ambtelijk voorbereide

raadsvoorstel over het kritisch tijdpad financiën niet naar de raad te sturen. GroenLinks is onaangenaam

getroffen dat het minderheidscollege dit besluit heeft genomen zonder overleg

met de gemeenteraad. Een ondemocratisch handelwijze, financieel beleid vaststellen is immers

een bevoegdheid van de raad.

In het ambtelijk advies staat nadrukkelijk dat wanneer met de technische voorbereidingen op

financieel gebied wordt begonnen, dit nog niet betekent dat Haren zich neerlegt bij herindeling.

Het ambtelijk advies is zorgvuldig onderbouwd en schetst ondubbelzinnig dat nu het moment

is aangebroken voor het minderheidscollege om mee te praten over het financieel beleid

en de begroting van de voorgestelde herindelingsgemeente.

Het college wijkt af van een goed onderbouwd ambtelijk advies, zonder hiervoor overtuigende

argumenten aan te dragen. Het gemeentebestuur bewijst de inwoners geen dienst door de

hakken in het zand te steken, integendeel! Nu wel meepraten geeft de gemeente Haren een

betere uitgangspositie op financieel gebied, en daarmee de inwoners.

Afwachten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over de voorgestelde herindeling beperkt

de Harense invloed op de financiële afspraken sterk. GroenLinks vindt dat het college

zich maximaal moet inspannen om de belangen van de inwoners van Haren te borgen wat

betreft de financiën en het zoveel mogelijk behouden van het bestaande voorzieningenniveau.

Met deze weigerachtige en passieve houding laat het Harense college zijn burgers in de steek.

Spreekt hieruit een gemeentebestuur dat ‘in control’ is? Is dit wat de collegeleden zich voorstellen

bij bestuurskracht en verantwoordelijkheidsbesef?

GroenLinks kan de gang van zaken rond het kritisch tijdpad financiën niet anders typeren dan

een beschamende vertoning.

Met bezorgde groet,

Hans Sietsma

Barbara Snabilié