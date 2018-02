Groenenberglezing 2 maart door Hein Bloemink

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 2 maart om 20.00 uur geeft Hein Bloemink (1961, Haren de Krant) de Groenenberglezing in Dorpshuis De Groenenberg te Glimmen.

Op 1 juli verscheen bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden zijn debuutroman ‘Verborgen erfenis van klooster Yesse’. Het klooster heeft in Haren (Essen) gestaan van 1215-1600 en viel ten prooi aan strijdende partijen in de Tachtigjarige oorlog. In de misdaadthriller komen twee thema’s aan de orde. Enerzijds een misdadige jacht op geld, anderzijds de pijnlijke geschiedenis van de reformatie (beeldenstorm) in 1594 die ook aan Haren niet voorbij ging. Tijdens de lezing neemt de auteur de gasten mee op reis door de tijd van dit klooster, maar ook vertelt hij hoe het boek tot stand kwam. In dit verhaal is een hoofdrol weggelegd voor het Vaticaan, dat op het idee komt de Nederlandse Staat aan te klagen wegens wetteloze onteigening van kloosterbezittingen in Haren tijdens de reformatie. De auteur heeft een jurist geraadpleegd om te onderzoeken of een dergelijke claim in theorie denkbaar is.

De entree bedraagt 3,00 euro.