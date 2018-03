GroenLinks: “Haren beschermt haar eigen groen niet”

Nieuws:

Door: Redactie

Hans Sietsma (GL) is zeer kritisch op het kap- en snoeibeleid van de Gemeente Haren. Hij zegt over recent snoeien in Glimmen (op de voormalige locatie Deen): “De gemeente Haren werkt actief mee aan het kappen van bomen in een groenstrook waar kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. In 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waardeel in Glimmen (lokaal bekend als ‘Garage Deen’) vastgesteld. Daarbij is op verzoek van omwonenden een strook groen tussen bestaande woningen en de nieuwbouw een extra beschermde status gegeven.

Je mag er niets kappen of rooien. Alleen ‘onderhoud’ is toegestaan.”

Volgens Sietsma wordt er nu tóch gekapt: “Nu blijkt de gemeente actief mee te werken aan het aanwijzen van bomen die in het kader van ‘onderhoud’ toch verwijderd mogen worden. Dat gaat niet meer om een enkele zieke boom, maar om een fors aantal. Wat GroenLinks betreft heeft dit niets meer met onderhoud te maken. Maar alles met het pleasen van kopers van

ongetwijfeld dure woningen.”

Haren ging eerder in de fout

Volgens Sietsma is het niet de eerste keer dat Haren buiten zijn boekje gaat. “Zo is in het buitengebied nadrukkelijk uitgesloten dat in paardenweiden

allerlei bouwsels verrijzen. Dat gebeurt toch en de gemeente weigert te handhaven. Het argument van het college was hier ‘gebrek aan capaciteit’. Nog

een voorbeeld: een strook grond langs de Rijksstraatweg, ter hoogte van het Scharlakenbos is bedoeld om open gebied te blijven. Het doorzicht van de Drentse

Aa naar de Hondsrug is een waardevol kenmerk van het landschap. Zo lang het eiland was ging dat goed. Nu het dichtgroeit met bos doet de gemeente niets. De

gemeente verschuilt zich achter juridische haarkloverij.”

Hans Sietsma vindt dat Haren fout zit: “Haren pronkt graag met zijn groen. Niet voor niets was Haren in 2006 het groenste

dorp van Nederland. Het college schijnt niet te beseffen dat je er wel wat voor moet doen om de ‘Parel van het Noorden’ te blijven. Ook al betekent dat soms dat

niet iedereen blij is, ingrijpen is wel eens nodig. Toekijken volstaat niet. Actief meewerken aan kappen van bomen, in strijd met de geest van een raadsbesluit

kan natuurlijk helemaal niet. GroenLinks heeft vragen gesteld over de gang van zaken aan het Waardeel.”