Grond in ‘groene long’ tussen Haren en Stad gaat van hand tot hand

Door: Redactie

RTV Noord heeft op een rij gezet welke grondspeculaties er momenteel plaatsvinden tussen Haren en Groningen. De omroep wilde weten of ontwikkelaars inmiddels hun piketpaaltjes hebben geslagen, nu Haren onderdeel gaat worden van Groningen. Tegenstanders van de fusie, met name het Burgercomité Haren, heeft vaak gewezen op het gevaar van ‘volbouwen’ als de Stad aan de macht zou komen.

RTV Noord stelt vast dat ongeveer 84 hectare grond de laatste tijd is opgekocht door ontwikkelaars en bouwers, zoals Heijmans, Rotij, Van der Zwam en Grondbank Noord Nederland. Ook de Provincie Groningen zou posities hebben verworven, stelt RTV Noord. Op het kaartje is een indicatie te zien van de nieuwe grondbezitters.

Wethouder Michiel Verbeek zegt in een reactie tegenover onze krant dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Ze zullen geduld moeten hebben tot 2040, want voor deze herindeling zal worden vastgelegd dat er tot dan niet gebouwd mag worden.” Desondanks is het opmerkelijk, dat er toch partijen gokken op veranderend beleid als het gaat om bouwen. Tegenstanders van de fusie zullen in deze speculaties het bewijs zien van hun stelling, dat de fusie een gevaar oplevert voor het groen. Burgemeester Peter den Oudsten reageert op dat mantra keer op keer, dat bouwplannen niet aan de orde zijn.

De opvallendste grondaankopen gebeurden in het gebied langs de A28 en nabij de nieuwe wijk Harenerholt.

Afbeelding: RTV Noord