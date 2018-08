Grondwaterpeil wordt tijdelijk verlaagd voor aanleg tunnel onder spoor

Door: Redactie

Aannemer Reimert begint aan een nieuwe fase in de aanleg van de fietstunnel onder het spoor naast Station Haren. Daarvoor wordt het grondwaterpeil verlaagd. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de bodem in de directe omgeving van de bouwlocatie.

Met andere woorden, de bodem zou kunnen dalen. Door deze lokale bodemdaling kunnen huizen beschadigen. Om die reden heeft Reimert opdracht gegeven om de komende weken een nulmeting te doen bij panden in de omgeving van het station. Een woordvoerder van Hanselman BV uit Arnhem, die de metingen uitvoert, legt uit: “We plaatsen bouten in de gevels van de woningen en kunnen de exacte hoogte van deze meetpunten ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil NAP bepalen. Daarvoor zal men medewerkers met hesjes en de bekende rood-witte driepoot op straat zien. Dit wordt een nul-meting. Na afloop van de werkzaamheden zou de aannemer ons opnieuw opdracht kunnen geven om een tweede meting te doen. Als de meetpunten ten opzichte van het NAP zijn gezakt, is die informatie van belang bij eventuele schadeklachten.”

Eerder dit jaar werden ook al bouten geplaatst op panden die nóg dichter bij de bouwplaats lagen. Daar gold hetzelfde verhaal, maar toen was het intrillen van damwanden de aanleiding.